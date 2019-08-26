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Понедельник, 26 августа 2019, 13:01 мск

Новости Скандалы и происшествия

Иркутский губернатор уволил арестованного главу лесного комплекса

Губернатор Иркутской области освободил от занимаемой должности арестованного министра лесного комплекса региона Сергея Шеверду, сообщили в пресс-службе главы региона. Высокопоставленный чиновник был задержан в московском аэропорту Шереметьево по уголовному делу о незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу «Туколонь» Иркутской области.

По данным следствия, в результате незаконной рубки на площади около 120 гектаров лесному фонду РФ был причинен ущерб на 748 млн рублей. По решению суда 7 июня Шеверда арестован на два месяца, ему предъявлено обвинение в превышение должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий.

В июле суд в Иркутске обязал губернатора Приангарья освободить от должности арестованного министра.

Иркутск, Иван Гридин

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