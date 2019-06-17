Потери на 12 миллиардов: в Генпрокуратуре подсчитали сумму ущерба экологии России за 2018 год

В России в прошлом году был причинен ущерб окружающей среде на сумму 12 млрд рублей. Об этом сообщил прокурор главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры РФ Егор Мирошник на российско-китайском круглом столе по теме «Защита природных ресурсов», который в понедельник проходит в Хабаровске.

По его словам, основная часть такого ущерба приходится на лесную отрасль, однако «ее всегда причиненный ущерб удается возместить», передает ТАСС.

Прокурор указал, что значительный ущерб причиняется не только незаконными рубками, но и контрабандой. При этом, подчеркнул Мирошник, в таких преступлениях зачастую бывают замешаны чиновники. «Покровительство преступной деятельности (со стороны чиновников – прим. ред.) позволяет преступникам рубить лес в значительных масштабах», – подчеркнул он (цитата по РИА «Новости»).

Представитель надзорного ведомства в качестве примера привел один из субъектов РФ, где чиновники незаконно выделили лесные участки для рубок под видом исполнения госконтрактов на охрану лесов. Общий объем заготовленной древесины составил около 800 тысяч кубометров, а ущерб составил более 4 миллиардов рублей. Вся сумма ущерба была взыскана со злоумышленников.

Как сообщал «Новый День», в начале июня в московском аэропорту Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела о незаконном назначении и проведении сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Ему вменяют в вину превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В числе других фигурантов дела – временно замещающий должности руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области и замминистра лесного комплекса Иркутской области, директор Казачинско-Ленского лесхоза и инженер-лесопатолог регионального центра защиты леса. Они обвиняются по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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