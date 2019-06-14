В Чите задержали сторонника террористов

Сотрудники ФСБ задержали 23-летнего россиянина, который хотел примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, а также собирался приобрести оружие и боеприпасы.

Спецоперацию по задержанию преступника провели силовики в Чите, передает Zab.ru. «Установлено, что он активно занимался пропагандой терроризма (как среди своих знакомых, так и в Интернете – с использованием средств анонимизации и методов конспирации), изучал практику диверсионно-террористических актов», – говорится в сообщении краевого управления ФСБ.

Кроме того, россиянин искал возможность приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы, а также хотел уехать в Сирию, чтобы вступить в запрещенную на территории России террористическую организацию ИГИЛ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

Чита. Другие новости 13.06.19

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