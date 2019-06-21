Предприниматель попала под «уголовку» из-за травмирования ребенка на батуте под Ярославлем

В городе Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя после того, как ребенок серьезно пострадал при опрокидывании батута. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел накануне на территории парка имени. Фейгина. Как выяснили следователи, батут был закреплен неправильно, из-за чего его опрокинуло порывом ветра. Маленькая девочка, находившаяся на нем, получила тяжелые травмы.

В отношении 35-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Подозреваемая занимается предпринимательством, ее деятельность связана с оказанием услуг оптовой и розничной торговли, а также с эксплуатацией игрового надувного оборудования.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств ЧП. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой, отметили в СКР.

По России в последнее время прокатилась волна происшествий с батутами, в результате которых пострадали дети. Накануне в Тюменской области в отношении владельца батута возбудили уголовное дело из-за того, что ребенок сломал на аттракционе руку. Предпринимателя подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК).

В конце мая в Бурятии ветер опрокинул батут, в результате чего пострадали 4 детей, одного из них поместили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Рыбинск, служба информации РИА «Новый День»

Рыбинск. Другие новости 21.06.19

На уральской трассе застряли немцы на грузовике (ФОТО). / В Дагестане три газеты вышли с обложками в поддержку арестованного журналиста. / Трамп распорядился об ударе по Ирану, но отменил его. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»