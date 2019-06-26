В Саратове убили игиловца, готовившего теракт

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Саратове. Атаку готовил приверженец запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщается на официальном сайте спецслужбы. Террорист был убит при задержании.

По информации ФСБ, преступник, являющийся гражданином России, дал присягу главарям террористической группировки и действовал по их указанию. Он купил поражающие элементы и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и оборудовал в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

Исламист собирался устроить теракт в людном месте. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. В ходе спецоперации никто не пострадал.

По факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.19

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