«Хотелось подойти и плюнуть мэру в лицо»: нас никто не предупреждал о наводнении, заявили жители ушедшего под воду Тулуна Горожане указывают, что не дождались помощи от властей

Жителей затопленного города Тулун Иркутской области не предупредили о надвигающемся мощном наводнении. О наступлении большой волны горожане узнавали друг от друга. Об этом сообщила местная жительница Алена Баженова изданию «Тайга.инфо».

По ее словам, перед прорывом дамбы, произошедшем 28 июня, чиновники из городской администрации осматривали ее и говорили, что вода поднимется не выше 9-10 метров, призывали не волноваться, утверждая, что защитное сооружение выдержит напора паводка.

Когда уровень воды достиг 8-8,5 метров, обеспокоенные люди начали собираться. «Я спросила у спасателей МЧС, прямо конкретно спросила: «Нас будет топить?» У них же все равно там какие-то прогнозы есть и официально все равно как-то объявляют. Они говорят: «Нет». Через два часа у нас прорывает дамбу и начинает топить людей на соседних улицах», – сообщила женщина.

Более того, по ее словам, о прорыве дамбы горожане узнавали от соседей. «Никто вообще не предупредил, ни одни официальные власти даже ни разу к нам не приехали», – уверяет собеседница издания. «По телевизору была бегущая строка, было в записи выступление вице-мэра города, три дня подряд. Перед тем, как вода пошла, они говорили, что объявляли в рупор. Но ничего такого не было, я живу рядом с федеральной трассой», – заявила Баженова, отметив, что «ни представители мэра, никто к нам не приехал».

Наводнение в Тулуне, скриншот видео PacMyc13, YouTube

Женщина также рассказала об отсутствии помощи от властей, отметив, что в город поступает гуманитарная помощь – «это личная инициатива людей». «Мои одноклассники откликнулись с других городов, как-то там присылают, приезжают… Инициатива людей, которые проживают в Иркутске, сами из Тулуна. Власти для этого ничего не делают», – заявила она. «Подвоз воды питьевой осуществлялся, потому что ее нет: приехала машина водовозная и стоит. Никакого объявления, ничего. То есть увидел – набрал, не увидел – не набрал. Даже по поводу выплат, которые нам сейчас полагаются, это все тоже сарафанное радио: один узнал, другому сказал, тоже никак официально об этом не объявляют. Это обидно, что не организовано ничего», – продолжила женщина.

«Я вчера смотрела выступление нашего мэра, когда он отчитывался Владимиру Владимировичу [Путину], и просто хотелось подойти и плюнуть ему в лицо. Он сказал, что люди были оповещены, но они до конца не верили, поэтому никто не уходил. Такого не было, люди не были оповещены», – заявила жительница Тулуна.

По ее словам, «волна была такой силы, что все снесла на своем пути – дачи плыли, плыли люди в домах… страшно было». «И все, что сейчас говорится от лица нашего мэра, что они все сделали – ничего они не сделали», – утверждает горожанка.

Еще одна жительница Тулуна по имени Наталья в комментарии bfm.ru также заявила, что власти не предупредили людей о масштабном наводнении: «Не было никаких предупреждений заранее… Мэр города утверждал, что не беспокойтесь, ничего не будет такого. Даже если поднимется, выше критичной нормы не выйдет из берегов».

Ранее мэр Тулун Юрий Карих заявил, что в городе были подтоплены 43 улицы общей протяженностью 62 километра, выше 3 тыс. домов, в том числе более 30 пятиэтажек. Чиновник докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что работу по информированию среди населения проводили. «Большинство – не большинство, наверное, половина людей заранее вывезла свое имущество, эвакуировалась. <...> Многие люди до конца не верили, что будет большой подъем воды, сидели на крышах», – заявлял градоначальник.

В пик паводка уровень воды в реке Ия в Тулуне составлял 14 метров. Горожане в соцсетях рассказывают, что вода доходила до третьего этажа пятиэтажных жилых домов. По состоянию на утро 1 июля, уровень воды составлял 10,5 метра при критической отметке 7 метров. Однако за сутки вода ушла на два метра.

После прорыва дамбы у моста федеральной трассы Р255 «Сибирь» в Тулуне образовался затор из унесенных водой деревянных жилых домов.

На фото и видео видно, что разрушенные дома буквально навалились на часть моста и возвышающийся над водой участок трассы.

Затор из домов в Тулуне

В числе домов, образовавших затор у моста, оказался и дом Алены Баженовой. «У меня родительский дом там стоял, уплыл, уперся сейчас в мост. Наш дом. Мы не успели вывезти много вещей», – рассказала она. Накануне в Тулун прибыли саперы, чтобы ликвидировать затор. Правительство Иркутской области обещает восстановить движение по трассе до 2 июля, сообщает «Интерфакс».

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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