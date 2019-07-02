Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 14, судьба 13 человек неизвестна

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Иркутской области достигло 14 человек, еще 13 пропали без вести. В числе тех, чья судьба неизвестна, – ребенок. Об этом сообщили в МЧС России. К настоящему времени опознаны 13 погибших.

По данным ведомства, четыре жертвы были обнаружены в Нижнеудинском районе, 9 – в Тулунском и один – Тайшетском районах, передает ТАСС. Известно, что 6 человек утонули, еще один скончался в больнице из-за переохлаждения.

Катастрофический паводок в Иркутской области начался 25 июня из-за сильных дождей и разлива рек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Всего в зоне бедствия оказались 96 населенных пункта в шести районах. Подтопленными остаются 42 населенных пункта в трех районах – Тулунском, Чунском и Тайшетском. Под водой или частично затопленными остаются 4130 жилых дома, в которых проживают 9325 человек, 8 социальных объектов и 11 участков автомобильных дорог. Наиболее сложная ситуация складывается в городе Тулуне и Тулунском районе, где подтоплены 143 улицы протяженностью 62,7 километров. Всего в регионе было подтоплено свыше 10 тыс. жилых домов, в которых проживают почти 33 тыс. человек.

По данным Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратилось 1303 человека, госпитализирован 201 человек, в том числе 41 ребенок, в основном с диагнозом «переохлаждение».

С затопленных территорий эвакуированы более 2,5 тыс. человек. На сегодняшний день в 15 пунктах временного размещения находятся 676 человек, остальные – у родственников и знакомых.

Сегодня восстановлено движение на участке федеральной дороги Р-255 «Сибирь» в городе Тулуне в обе стороны, прекращенное в выходные. Трассу открыли после расчистки завалов и уборки мусора с двух сторон автодороги и затопленных ранее подходов к мосту через реку Ия. В то же время в областном главке МЧС просят водителей не планировать в ближайшее время поездок в данном направлении для предотвращения скопления автотранспорта и создания многокилометровых пробок.

На территориях, откуда ушла вода, продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. Восстановлено электроснабжение в 18 населенных пунктах, расчищено 44 километра дорог. В аварийно-восстановительных работах задействованы военнослужащие Центрального военного округа.

Москва, Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Иркутск. Другие новости 02.07.19

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