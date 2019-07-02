«Своевременного оповещения о наводнении не было»: прокуратура обвинила иркутских чиновников в бездействии

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что оперативные службы не уведомили региональные власти и муниципальных чиновников о повышении уровня воды в реках.

«Службами, которые должны были это делать, власти не были проинформированы, – приводит слова главы региона ТАСС. – И областные, и городские». Между тем в МЧС России опровергли заявление губернатора. В пресс-службе министерства утверждают, что вовремя оповестили жителей Иркутской области о неблагоприятных погодных условиях. В МЧС заявили, что ведомство еще 24 июня оповестило «о колебаниях уровня воды в реках региона из-за обильных осадков». 26 июня МЧС распространило экстренное предупреждение о прогнозируемом подъеме уровня воды в пяти реках области.

Кроме того, в областном главке МЧС был создан оперативный штаб для сбора данных и координации задействованных сил и средств. «Спасатели обратились к местным жителям с призывом заблаговременно узнать адреса пунктов временного размещения и эвакуироваться из жилья, попадающего в зону затопления», – отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Накануне жители наиболее пострадавшего от наводнения города Тулуна сообщали, что не получали предупреждений от МЧС и властей о надвигающемся наводнении и узнавали о потопе от соседей. «Смотрела выступление нашего мэра, когда он отчитывался Путину, и просто хотелось подойти и плюнуть ему в лицо. Он сказал, что люди были оповещены, но они до конца не верили, поэтому никто не уходил. Такого не было, люди не были оповещены, они вообще не были к этому готовы», – рассказала одна из местных жительниц изданию «Тайга.инфо». Женщина сообщила, что чиновники и спасатели уверяли горожан, что городская дамба выдержит паводок.

Сегодня стало известно, что в Тайшетском районе, в одном из шести муниципалитетов, в которых был введен режим ЧС из-за наводнения, не было системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, администрация Тайшетского района не отреагировала должным образом на информацию, которую получила от глав Рождественского, Зареченского и Шиткинского муниципальных образований о повышении уровня воды в реках. Из-за отсутствия комплексной системы оповещения населения администрация не информировала население об угрозе и правилах поведения и способах защиты. Кроме того, чиновники не организовали эвакуацию. Прокуратура уличила районную администрацию в нарушении федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и указ президента №1522 от 2012 года «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». Администрации района вынесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, региональная прокуратура по итогам проверки жалоб граждан о несвоевременном оповещении об угрозе паводков на территории области сообщила, что Иркутское управление гидрометеослужбы России вовремя передало штормовые предупреждения об опасных природных явлениях органам власти. В настоящее время прокуроры подтопленных районов проводят проверки исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера «в части исполнения полномочий о заблаговременном, незамедлительном информировании населения», говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуроры уличили чиновников в бездействии. «По фактам ненадлежащего и несвоевременного оповещения населения о чрезвычайной ситуации внесены представления мэрам города Тулуна и Тулунского района, главам 8 сельских поселений, мэру города Нижнеудинска, главам Рождественского и Шиткинского муниципальных образований Тайшетского района, главе Октябрьского сельского поселения Чунского района. «Кроме того, будет поставлен вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации», – заявили в прокуратуре.

По последним данным МЧС, в результате паводков в Иркутской области погибли 18 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. Остаются подтопленными 42 населенных пункта в трех районах – Тулунском, Чунском и Тайшетском, в которых проживают более 9300 человек.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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