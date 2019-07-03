Ученые рассказали об аномалии, приведшей к наводнению в Иркутской области

К катастрофическим паводкам в Иркутской области привели атмосферные аномалии и глобальные изменения климата, а повторение ситуации в будущем вполне реально, рассказали в Иркутском государственном университете.

Сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ провели анализ погодных и климатических факторов, предшествовавших случившемуся ЧП. По их словам, среди всех регионов Евразии именно Иркутская область оказалась под влиянием такой аномалии.

«Мы пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация – тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы. Получилось так, что период максимума осадков и подъема уровня рек, а это как раз 25-26 июня, совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов», – рассказала доцент кафедры, кандидат географических наук Инна Латышева.

По ее словам, ситуацию осложнило и то, что пострадавшие районы и без того подвержены паводку. Еще одним «виновником» наводнения стал холодный циклонический вихрь, образовавшийся еще 23 сентября над Западной Сибирью, и потом на долгое время «замерший» на юге Иркутской области. Ученые считают, что из-за глобальных изменений климата вероятность дальнейших сильных и продолжительных осадков в Иркутской области очень велика. Однако возможно и наступление засухи – в последнее время сочетание аномально сухих и влажных периодов стало отличительной чертой Сибири.

Как писал «Новый День», вчера, 2 июля губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что оперативные службы не уведомили региональные власти и муниципальных чиновников о повышении уровня воды в реках. В МЧС России опровергли заявление губернатора. В пресс-службе министерства утверждают, что вовремя оповестили жителей Иркутской области о неблагоприятных погодных условиях, еще 24 июня сообщив «о колебаниях уровня воды в реках региона из-за обильных осадков». 26 июня МЧС распространило экстренное предупреждение о прогнозируемом подъеме уровня воды в пяти реках области.

В то же время жители наиболее пострадавшего от наводнения города Тулуна сообщали, что не получали предупреждений от МЧС и властей о надвигающемся наводнении и узнавали о потопе от соседей. Также известно, что в Тайшетском районе, в одном из шести муниципалитетов, в которых был введен режим ЧС из-за наводнения, не было системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.

По последним данным МЧС, в результате паводков в Иркутской области погибли 18 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. Остаются подтопленными 42 населенных пункта в трех районах – Тулунском, Чунском и Тайшетском, в которых проживают более 9300 человек.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 03.07.19

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