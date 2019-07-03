Число пропавших во время паводка в Иркутской области сократилось вдвое Остаются затопленными более 3 тысяч домов

За минувшие сутки вода ушла из 11 населенных пунктов в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, подтопленными остаются 31 поселение в Тулунском, Чунском и Тайшетском районах. Полностью под водой и частично затоплены 3426 жилых домов, в которых проживают более 8 тысяч человек. По данным жилищного фонда Иркутской области, под затопление попало 92 многоквартирника: 64 – в городе Нижнеудинске, 28 – в городе Тулуне. Кроме того, остаются затопленными 10 участков автомобильных дорог, разрушено 12 мостов.

Всего в Приангарье с 25 июня подтопило 96 населенных пунктов в шести районах – Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. Вода залила 10097 жилых домов, в которых проживают почти 32,8 тыс. человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Мощное наводнение вызвали сильные продолжительные дожди, из-за чего разлились реки. Как отмечают специалисты, это самый сильный летний паводок за всю более чем столетнюю историю метеонаблюдений в регионе, передает «Интерфакс».

По уточненным данным Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализированы 221 человек, в том числе 41 ребенок.

В зоне бедствия продолжаются аварийно-восстановительные работы. По состоянию на утро 3 июля, восстановлено электроснабжение в 46 населенных пунктах из 60. Без электроснабжения остаются 8,4 тыс. человек.

Число жертв разрушительного наводнения достигло 18 человек. Накануне сообщалось о 17 пропавших без вести во время паводка и об обнаружении живыми четверых пропавших. По данным МЧС на сегодняшний день, пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести найдены живыми. Поиски еще восьми человек продолжаются. В списке тех, чья судьба остается неизвестной, – семь жителей Тулунского района и один – Нижнеудинского района.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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