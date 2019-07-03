Паводок в Иркутской области: погибших уже 20, вода продолжает наступать

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба по ликвидации ЧС регионального управления МЧС. Ранее сообщалось о 18 погибших. Пропавшими без вести числятся 8 человек.

Сегодня вышедшие из берегов реки начали затапливать новые территории в регионе. По информации регионального главка МЧС, в Тайшетском районе повышается уровень воды в реке Уда в населенных пунктах Полинчет и Кондратьево. В поселке Полинчет уже подтоплено 7 домов, в которых проживает 11 человек. В селе Кондратьево пострадало 6 домов, в которых проживают 25 человек. Жители подтопленных домов размещены у родственников. Никто не пострадал.

Накануне в МЧС России заявляли, что не ожидают продолжения паводка. «Прогнозируется снижение уровня рек, подтопление населенных пунктов не ожидается», – отметили в ведомстве.

Сильнейшее за последнее столетие наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за проливных дождей. Всего в регионе с 25 июня подтопило 96 населенных пунктов в шести районах – Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. Вода залила более 10 тыс. жилых домов, в которых проживают почти 32,8 тыс. человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 3 июля, подтопленными остаются 31 населенный пункт в Тулунском, Чунском и Тайшетском районах. Полностью под водой и частично затоплены 3426 жилых домов, в которых проживают более 8 тысяч человек. Кроме того, остаются затопленными 10 участков автомобильных дорог, разрушено 12 мостов. Самая сложная ситуация сложилась в городе Тулуне, где под водой остаются более 3 тыс. жилых домов, затоплен водозабор.

Во время паводка около 1,5 тыс. человек обратились за медицинской помощью, 221 житель госпитализирован.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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