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Четверг, 4 июля 2019, 11:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

Чиновников Минобрнауки заподозрили в афере на сотни миллионов рублей

Двое сотрудников Минобрнауки стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве на 365 млн рублей. В многомиллионной афере, которую провернули несколько лет назад, заподозрили Сергея Салихова, занимавшего должность главы департамента науки и технологий, и Ольгу Лесину, которая в то время была замдиректора департамента управления программами и конкурсных процедур. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, с 2012 по 2015 год министерство потратило 364,7 млн рублей на разработку специализированной системы для обработки результатов научной деятельности в рамках федеральной целевой программы. Однако система до сих пор не заработала и не поступила на баланс ведомства.

Минобрнауки заключило контракт на создание информационной системы с представительством международной компании PwC в России на 90 млн рублей, а также два контракта с Государственной публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ) на 274,7 млн рублей. Но в итоге она так и не заработала. В отношении чиновников, отвечавших за реализацию данного проекта, возбудили уголовное дело.

В Министерстве науки и высшего образования и в PwC отказались комментировать произошедшее. Представители ГПНТБ утверждают, что все обязательства по обоим госконтрактам выполнены в полном объеме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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