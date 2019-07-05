Найдены 24 человека из числа пропавших при наводнении в Иркутской области, судьба 13 остается неизвестной

В Иркутской области найдены живыми 24 человека, которые считались пропавшими без вести при наводнении. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Судьба еще 13 человек остается неизвестной. Число жертв удара стихии остается прежним – 21 человек.

За помощью к врачам с начала наводнения обратились 2213 человек, 338 из них, включая 59 детей, потребовалась госпитализация. Почти все из них попали в больницу с переохлаждением.

Всего с 25 июня наводнение, вызванное проливными дождями, затронуло 103 населенных пункта на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов Иркутской области. Затопленными оказались 10150 жилых домов, в которых проживают почти 33 тыс. человек. В зону подтопления также попали 48 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, было повреждено 22 моста.

По состоянию на утро пятницы единственным затопленным населенным пунктом в Приангарье остается Тулун. В городе под водой находятся 1907 жилых домов, в которых проживают 5,7 тыс. человек, и 1,9 тыс. приусадебных участков. В Тулуне продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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