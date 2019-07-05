Наводнение в Иркутской области: число погибших выросло до 22 человек

В Иркутской области число погибших при наводнении увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко, который накануне прибыл в Приангарье. Ранее сообщалось о 21 жертве паводка. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Мутко прибыл в Иркутскую область для оценки ущерба жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от наводнения районах. Он призвал глав районов ускорить работу по восстановлению инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также ускорить выплату компенсаций пострадавшим в результате паводка. «Наша задача – поддержать людей, выплатить полагающуюся им социальную помощь, определить судьбу каждого домостроения, запустить работы по восстановлению всей инженерной, коммунальной инфраструктуры – эта работа должна двигаться ускоренными темпами, – сказал Мутко, чьи слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Вице-премьер также сообщил, что предполагается отремонтировать более 5,8 тысяч домов и квартир, пострадавших в результате паводка. «По состоянию на утро пятницы из 10150 подтопленных домов обследовано 9328. Из них ремонт 3496 домов нецелесообразен, 5832 дома, в том числе 807 квартир в многоэтажных домах, подлежат ремонту», – цитирует Мутко «Интерфакс».

Кроме того, как отметил чиновник, компенсации на новое жилье для пострадавших будут рассчитываться исходя из цены в 45 тысяч рублей за квадратный метр.

Из-за мощного паводка в шести районах Иркутской области – Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском – пострадало 103 населенных пункта, более 10 тысяч жилых домов, в которых проживает около 33 тысяч человек. Предварительная сумма ущерба составляет 29 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин 3 июля подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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