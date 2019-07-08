Число погибших во время паводка в Иркутской области достигло 23 человек

В Иркутской области обнаружили тело еще одной жертвы наводнения. Общее число погибших во время паводка составило 23 человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Ранее сообщалось о 22 жертвах стихийного бедствия. В зоне проведения спасательной операции нашли тело еще одного погибшего.

Кроме того, два человека из числившихся пропавшими без вести удалось найти живыми. Таким образом, число пропавших на данный момент составляет 8 человек.

Из-за мощного паводка в шести районах Иркутской области – Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском – пострадало 103 населенных пункта, более 10 тысяч жилых домов, в которых проживает около 33 тысяч человек. Предварительная сумма ущерба составляет 29 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин 3 июля подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 08.07.19

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