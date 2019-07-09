Во время паводка в Иркутской области в больницах оказались более сотни детей

В Иркутской области продолжается работа по ликвидации последствий наводнения. Сотни домов остаются подтопленными. Электроснабжение удалось восстановить во всех населенных пунктах.

По последним данным, предоставленным областным главком МЧС, всего за время стихийного бедствия за медицинской помощью обратилось 3298 человек. Оказана амбулаторная помощь 2846 обратившимся, были госпитализированы 457 человек, в том числе 108 детей. 70 бригад медицинских работников, в состав которых входят психологи, осуществляют подворовые обходы.

Тридцать семь человек, ранее объявленные в розыск, найдены живыми в зоне паводка. Ранее сообщалось, что жертвами наводнения стали 23 человека. Число пропавших без вести составляло 8 человек

В регионе идет круглосуточная работа по очистке улиц от мусора, разбору аварийных зданий, оказывается адресная помощь по откачке воды из домов и с придомовых территорий, а также доставка технической воды населению, проходит дезинфекционная обработка.

В общей сложности в ликвидации последствий паводка задействованы 3,5 тысячи человек, 776 единицы техники, 60 плавсредств.

Из-за мощного паводка в шести районах Иркутской области – Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском – пострадало 107 населенных пункта, более 10 тысяч жилых домов, в которых проживает более 34 тысяч человек. Предварительная сумма ущерба составляет 29 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин 3 июля подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 09.07.19

Директора курганского аэропорта судят за спиленную березу. / В Крыму выявлены многочисленные нарушения в сфере пассажирских перевозок. / Под Тобольском в ДТП погибли четверо друзей, отмечавших дембель. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»