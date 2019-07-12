Чиновник, чей участок убирали коммунальщики после паводка, попал под уголовку

СКР возбудил уголовное дело в отношении мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова. Чиновник использовал муниципальную спецтехнику для расчистки своего участка после наводнения.

Ранее соседи мэра опубликовали в соцсетях видео, на котором с участка чиновника выезжают груженые КАМАЗы. Вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, потребовал освободить Худоногова от должности.

По версии следствия, мэр злоупотребил должностными полномочиями, вызвал к себе коммунальщиков, которые расчистили его участок после наводнения. Таким образом, действия Худоногова «объективно противоречили общим задачам по ликвидации последствий ЧС».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций). Сам Худоногов отрицает обвинения в свой адрес.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 12.07.19

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