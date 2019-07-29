На Иркутскую область надвигается мощная волна паводка. Началась эвакуация

Из-за повышения уровня воды в реках на территории Иркутской области из ряда населенных пунктов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей. В пунктах временного размещения находится 41 человек, остальные нашли приют у друзей и родственников, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На сегодняшний день в зоне подтопления оказались шесть районов области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. По данным на 07:00, в зоне наводнения остаются 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий и 147 жилых домов.

В пресс-службе администрации Тулуна, уровень воды в реке Ия, по данным на 10:00, составляет 773 см при критической отметке 700 см.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время ожидается ухудшение погоды. Так, 30 июля местами по области ожидаются грозы, при грозах порывы северо-западного ветра 12-17 м/с, ночью местами в южных районах сохранятся сильные дожди, в горах Южного Прибайкалья – очень сильные дожди.

За прошедшие сутки в бассейнах рек Ия, Уда, Ока, Белая наблюдалось повышение уровня воды на 200-400 см, на реках Бирюса, Китой, Иркут – на 100-200 см, на реках Ленского бассейна – колебание уровней воды находятся в пределах 5-25 см.

В связи с обильными осадками 29-30 июля ожидается повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках: на реке Ие в районе города Тулуна до отметок 950-1050 см при критической отметке 700 см, на реке Иркут в районе села Баклаши до отметок 500-580 см при критической 480 см, на реке Оке в районе поселка Ухтуй 470-550 см при критической отметке 470 см. Это приведет к затоплению населённых пунктов в поймах рек. На реке Китой также ожидается повышение уровня воды до отметок, близким к критическим.

30-31 июля на реках Бирюса, Уда, Белая ожидается понижение уровней воды на 30-65 см. На реках Ленского бассейна – колебание уровней воды в пределах 5-30 см.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 29.07.19

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