В Байкальске из-за угрозы разрушения дамбы началась эвакуация

В Иркутской области власти Байкальска распорядились об эвакуации части жителей города в связи с угрозой разрушения защитной дамбы, возникшей из-за сильного паводка.

«Из-за подмыва дамбы в районе домов № 202, 204, 196, 197 в микрорайоне Гагарина проходит эвакуация жителей в пункты временного размещения, организованные на базе средних общеобразовательных школ № 10, 11, 12. Подмыло левый берег реки Харлахта, вода идет по рельефу. Эвакуировано порядка 150 человек», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. На месте работают 39 спасателей, на вооружении которых находятся 5 единиц техники и плавсредства.

Городские власти обратились к остальным местным жителям с рекомендациями: «В связи с ЧС в городе и погодными условиями просьба иметь постоянный запас питьевой воды. А также снизить пользование канализацией. Все службы и специалисты продолжают работу по ликвидации последствий. Проводится откачка воды с подвальных помещений».

Ранее появились данные о том, что в Слюдянском районе, куда входит Байкальск, из-за подъема уровня воды объявлен режим ЧС, не исключен сход селей.

Как писал «Новый День», в конце июня в Иркутской области произошло сильное наводнение, в результате которого погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Пострадали почти 39 тысяч жителей региона. Подтопленными оказались 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

Как писал «Новый День», сейчас Тулун вновь оказался в зоне подтопления, а в ближайшее время на территории Иркутской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: дожди, грозы с порывистым ветром, местами очень сильные ливни. В связи с этим метеорологи прогнозируют значительный подъем уровня воды в ряде рек.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 29.07.19

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