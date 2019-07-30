Новый паводок способен уничтожить экосистему Байкала

В результате повторного наводнения в Иркутской области в Байкал уже в ближайшее время могут попасть способные уничтожить экосистему озера вещества, считает директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов.

Ученый рассказал, что наибольшую угрозу для озера представляют отходы закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Они до сих пор хранятся в огромных ямах (картах) на южном побережье Байкала. В их состав входят зола и шлам-лигнин, который образуется в процессе производства целлюлозы. Примерный объем отходов составляет 5 млн тонн, пишут «Известия».

При увеличении объема осадков поднимется уровень поверхностных вод, карты переполнятся, и отходы попадут в Байкал. Это приведет к гибели зоопланктона, а это в свою очередь повлечет разрушение всей пищевой цепочки экосистемы Байкала, пояснил Федотов. Он также напомнил, что эти отходы можно использовать в качестве топлива, однако этим никто не занимался.

Как писал «Новый День», в конце июня в Иркутской области произошло сильное наводнение, в результате которого погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Пострадали почти 39 тысяч жителей региона. Подтопленными оказались 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

Сейчас Тулун вновь оказался в зоне подтопления, а в ближайшее время на территории Иркутской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: дожди, грозы с порывистым ветром, местами очень сильные ливни. В связи с этим метеорологи прогнозируют значительный подъем уровня воды в ряде рек.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 30.07.19

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