На железнодорожной станции города Туманян в Лорийской области Армении загорелся грузовой состав с цистернами бензина, сообщили в пресс-службе МЧС Армении. Информация о возгорании поступила в 4:00 по местному времени.

В Армении загорелся перевозивший бензин поезд

Фото: МЧС Армении

В сообщении говорилось, что загорелись две цистерны с бензином, спасателям сообщали о риске перекидывания огня на другие вагоны. В итоге огонь охватил семь цистерн, повредил один вагон с зерном и локомотив. Поезд состоял из 29 вагонов, груженных в том числе пшеницей, битумом и алюминием, семь вагонов были порожние.

Фото: МЧС Армении

В 5:30 пожарным удалось локализовать горение и остановить утечку топлива, в 6:30 пожар был потушен.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 29.07.19

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