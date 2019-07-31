В ряде районов Иркутской области ухудшилась паводковая обстановка

В ряде районов Иркутской области наблюдается ухудшение оперативной обстановки в связи с прохождением дождевого паводка, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В результате ливневых дождей и последовавшего подъема уровней воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка и уровней грунтовых вод в зону подтопления попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский районы. Всего – 30 населенных пунктов, 1801 дом с населением 3965 человек, из них 1029 детей, 2450 приусадебных участков, 3 социально-значимых объекта, 1 автомобильный мост, 13 участков автомобильных дорог.

На сегодняшний день в 25 населенных пунктах остаются подтопленными 1730 домов с населением 3051 человек, 2308 приусадебных участков, 3 социально-значимых объекта, 1 автомобильный мост в Байкальске на реке Солзан, 13 участков автомобильных дорог. С 28 июля в Шелеховском и Слюдянском районах проведена эвакуация 1132 человек, в том числе 681 ребенка. В 9 пунктах временного размещения находятся 509 человек, в том числе 145 детей.

30 июля на территории Куйтунского района был введен режим ЧС. Наблюдается повышение уровня воды в реках Ока и Кимильтейка с существующей вероятностью подтопления населенных пунктов Уян, Усть-Када, Барлук, Большой Кашелак, Ленинский, Игнино, Октябрьский, Карымск.

У села Амур проводилась подсыпка плотины, в селе Чеботариха пруды выстояли, вода пошла на спад – за ночь произошло понижение на 7 см. Из-за повышения уровня в реке Кимильтейке в селе Большой Кашелак вода дошла до огородов, в настоящий момент обстановка стабилизировалась. В поселке Игнино подтоплено 48 домов с придомовыми участками, в которых проживают 122 человека. В поселке Октябрьский подтоплено 18 жилых домов и придомовых территорий с населением 45 человек. В селе Карымск подтоплены низменные участки и 8 жилых домов, где проживают 30 человек, из них 8 детей. Жители эвакуированы в пункты временного размещения, часть разместились у родственников. Менее значительные подтопления наблюдаются и в других населенных пунктах.

В Тулунском районе, по состоянию на 31 июля, подтоплено девять населенных пунктов: в селе Уйгат – 120 жилых домов, в деревне Кривуша – 14 жилых домов, в Красноозерском – 14 домов, в поселке Евдокимовский – 62 дома, в деревне Евдокимова – 6 домов, в селе Бадар – 1 дом, в деревне Красный Октябрь -19 домов, в селе Гадалей – 10 домов, в деревне Казакова – 1 дом. В пунктах временного размещения находятся 94 человека. Кроме того режим ЧС действует на территории Черемховского района.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августа местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, ветер при грозах северо-западный до 15 м/с.

В прошедшие сутки отмечалось повышение уровня воды на реках Ока, Ия на 60 – 160 см, на реке Белая – на 5 – 20 см, на остальных левобережных притоках реки Ангары и на Витиме – понижение уровня воды на 20 – 60 см, на остальных реках Ленского бассейна – преимущественно понижение уровня воды на 5 – 10 см.

1-2 августа ожидается понижение уровней воды на левобережных притоках реки Ангара на 10 – 130 см, на реках Ленского бассейна – преимущественно понижение уровней воды на 5 – 20 см. На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 31.07.19

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