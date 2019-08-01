В Таджикистане погиб прославленный российский альпинист

В горах Таджикистана во время обрушения погиб Василий Дроздов. Об этом сообщила Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области.

Альпинист и еще трое спортсменов взбирались на Бодхону по маршруту Житенева 6А. 29 июля в районе Гиссаро-Алай обвалился рельеф. В результате Василий Дроздов погиб.

В настоящее время группа шедших с Дроздовым альпинистов занимается оформлением документов для организации перевозки его тела из Душанбе в Северодвинск.

Василий Дроздов известен тем, что он покорил пять семитысячников, расположенных на территории бывшего СССР: пик Победы, пик Ленина, пик Хан-Тенгри, пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) и пик Корженевской. Альпинист удостоен почетного звания «Снежный барс».

Ранее сообщалось об исчезновении в горах Киргизии альпиниста из России. Спортсмен возвращался с пика Ленина и перестал выходить на связь на высоте 5 тысяч метров.

Душанбе, Служба информации РИА «Новый День»

Душанбе. Другие новости 01.08.19

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