В горах Киргизии погиб альпинист из России

В Киргизии погиб альпинист из Иркутска Сергей Войличенко. Спасатели пытаются достать тело спортсмена.

О гибели Войличенко сообщает Иркутская секция альпинизма, которой он руководил. Несчастный случай произошел 12 августа на спуске с пика Победы, на высоте 6400 метров. Место падения погибшего альпиниста находится на высоте 6100 метров.

«Сегодня 14.08.2019 отряд снизу сделает попытку подойти к месту падения. Работу отряда затрудняет тяжелый рельеф, объективная лавиноопасность места падения и погода», – говорится в сообщении организации в соцсети «ВКонтакте».

1 августа стало известно о гибели другого российского альпиниста Василия Дроздова. Спортсмен погиб в результате обрушения рельефа в горах Таджикистана.

В июле в Киргизии перестал выходить на связь 45-летний россиянин, который предпринял восхождение на пик Ленина.

Пик Победы (7439 метров) и пик Ленина (7134 метра) – наиболее популярные вершины для восхождения в Центральной Азии. Посещение обеих точек дает право на получение почетного в альпинизме звания «Снежный барс».

Бишкек, Служба информации РИА «Новый День»

Бишкек. Другие новости 14.08.19

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