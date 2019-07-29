российское информационное агентство 18+

Дело-Банк

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 июля 2019, 14:03 мск

Новости Туризм

В Киргизии пропал российский альпинист

Спасательные службы Киргизии проводят операцию по поиску альпиниста из России. Мужчина не выходил на связь двое суток.

Как сообщили в МЧС Киргизии, 45-летний россиянин предпринял восхождение на пик Ленина. Альпинист давал о себе знать 27 июля, тогда он находился на высоте 5 тысяч метров, передает «Интерфакс».

В настоящее время пропавшего гражданина России ищут шесть спасателей МЧС. Кроме того, турфирма, организовавшая подъем, планирует привлечь к поискам еще альпинистов-спасателей, которые сейчас находятся на высоте 4 тысяч метров.

Пик Ленина – горная вершина Чон-Алайского хребта Киргизии. Является одной из наиболее популярных у альпинистов мест для восхождения в Центральной Азии. Ее высота составляет 7134 метра. Ежегодно на пик Ленина совершается несколько десятков восхождений.

Бишкек, Служба информации РИА «Новый День»

Бишкек. Другие новости 29.07.19

Авария на трассе «Таврида»: один ребенок погиб, четверо в больнице. / На канале им. Москвы столкнулись два теплохода: там было 190 пассажиров. / В Судаке жалуются, что к морю и на набережную не пройти. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Кыргызстан

Евразийская комиссия потребует от России снять запрет на алкоэнергетики

Путин рассказал о новом принципе начисления пенсий на территории ЕАЭС

Глава ФСБ: К границам СНГ стянуто 5 тысяч террористов ИГ

На киргизско-казахской границе встали сотни фур. Бишкек указал на дискредитацию ЕАЭС

ЕАЭС уравняет акцизы на сигареты в борьбе с нелегальным рынком табака

Вблизи Тегерана разбился Boeing 707, вылетевший из Бишкека

На всех продуктах с ГМО появится специальная маркировка

Минздрав хочет обезличить табачную продукцию и приравнять вейпы к сигаретам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центральная Азия, Центр России, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм, Кыргызстан,

Новости партнеров