В Киргизии пропал российский альпинист

Спасательные службы Киргизии проводят операцию по поиску альпиниста из России. Мужчина не выходил на связь двое суток.

Как сообщили в МЧС Киргизии, 45-летний россиянин предпринял восхождение на пик Ленина. Альпинист давал о себе знать 27 июля, тогда он находился на высоте 5 тысяч метров, передает «Интерфакс».

В настоящее время пропавшего гражданина России ищут шесть спасателей МЧС. Кроме того, турфирма, организовавшая подъем, планирует привлечь к поискам еще альпинистов-спасателей, которые сейчас находятся на высоте 4 тысяч метров.

Пик Ленина – горная вершина Чон-Алайского хребта Киргизии. Является одной из наиболее популярных у альпинистов мест для восхождения в Центральной Азии. Ее высота составляет 7134 метра. Ежегодно на пик Ленина совершается несколько десятков восхождений.

Бишкек, Служба информации РИА «Новый День»

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