Дагестанца осудили на 17 лет тюрьмы за финансирование террористов

Жителя Дагестана Керима Шайхвалиева приговорили к 17 годам лишения свободы за сбор средств для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Вердикт вынес Северо-Кавказский окружной военный суд.

Шайхвалиев объявил сбор средств для поддержки боевиков летом 2016 года. Мужчина действовал через мессенджер Telegram. По данным следствия, ему удалось собрать более 119 тысяч рублей, из которых он перевел на банковские карты членов ИГ (запрещена в России) 55 тысяч рублей.

Шайхвалиева обвинили по статье о содействии террористической деятельности. Кроме того, в 2018 году он был осужден на 4 года лишения свободы за покушение на участие в незаконном военном формировании (НВФ). Мужчина собирался выехать в Сирию и примкнуть к боевикам, но был задержан.

Неотбытый срок добавили к новому, в результате Шайхвалиев проведет в исправительной колонии строгого режима 17 лет, передает РИА «Новости».

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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