Экс-начальник калужской колонии получил 8 лет «строгача»

В Калужской области суд вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии. Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным в получении взяток в крупном размере, получении взяток за незаконные действия и бездействие, а также в превышении должностных полномочий (ч.5 ст. 290, ч.3 ст.290, ч.1 ст.286 УК РФ).

Установлено, что с 2014 по 2017 годы начальник исправительной колонии получал взятки от осужденного за способствование в его условно-досрочном освобождении и за замену неотбытой части наказания на более мягкое, за положительные характеристики, предоставление выходного дня осужденному за пределами колонии, неприменение к нему мер взыскания за нарушение режима, за разрешение выезда на территорию другого субъекта. В качестве предметов взятки в деле фигурируют деньги, а также оказание незаконных услуг имущественного характера, а именно: оплата покупок отделочных материалов, предметов мебели и других вещей.

Приговором суда бывшему начальнику исправительной колонии назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Калуга, Иван Гридин

Калуга. Другие новости 07.08.19

Зюганов раскрыл иностранный заговор на выборах в России: потребовал найти тех, кто это «крышует». / Православная активистка просит прокуратуру проверить граффити Покраса Лампаса на Уралмаше. / В Екатеринбурге судят 79-летнего деда, зарезавшего бывшую сноху и ее брата. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»