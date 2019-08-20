В Саратове поймали мужчину, отравившего конфеты в магазине крысиным ядом

Сотрудники полиции задержали в Саратове мужчину по подозрению в причастности к отравлению конфет в магазине крысиным ядом. Об этом сообщили в областном полицейском главке.

По данным правоохранителей, задержанному 30 лет, он подозревается в том, что в одном из магазинов Саратова посыпал конфеты крысиным ядом. Известно, что подозреваемый стоит на учете в психоневрологическом диспансере. В отношении задержанного проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Ранее в соцсетях появилось видео с камер наблюдения одного из саратовских магазинов. На записи видно, как мужчина в куртке с накинутым на голову капюшоном подошел к стеллажу с конфетами и стал высыпать на них из полиэтиленового пакетика неизвестное вещество. В инстаграме «ЧП Саратов», где был размещен данный ролик, сообщалось, что неизвестный насыпал на сладости ядовитый порошок – отраву для крыс.

Как сообщал «Новый День», в августе в Ульяновской области крысиным ядом отравились 11 человек, в том числе четверо детей. Еще два человека скончались. Все они употребляли в пищу самодельное подсолнечное масло. Предположительно, семечки, из которых было изготовлено масло, были обработаны крысиным ядом. Сотрудники регионального минсельхоза и управления Роспотребнадзора проводят проверку торговых точек, куда могло попасть опасное для здоровья масло. О проведении проверки также сообщили в прокуратуре и в СКР.

Симптомы отравления крысиным ядом – кровотечения различной локализации – обнаружили и в Самарской области у 69 мигрантов из Узбекистана. Один из них скончался.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 20.08.19

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