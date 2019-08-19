В Ульяновской области выросло число пострадавших от отравления маслом

Еще пять человек госпитализированы с признаками отравления подсолнечным маслом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ульяновской области.

По словам главы ульяновского минздрава Сергея Панченко, в больницу попали двое жителей Тереньгульского района. У них кровотечения различной локализации. Также в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи доставлена женщина с признаками отравления, но без кровотечений.

«Состояние вновь поступивших пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести. Кроме того, двое детей, которые употребляли подсолнечное масло в пищу после термической обработки, находятся под наблюдением врачей в областной детской клинической больнице. У них отсутствуют какие- либо симптомы», – цитирует Панченко пресс-служба областного минздрава.

Таким образом, в настоящее время под наблюдением врачей находится семь взрослых и четыре ребенка, которые отравились маслом домашнего производства.

Как ранее сообщал «Новый День», житель села Михайловка Тереньгульского района закупил 200 мешков семечек в Сызрани и перегнал из них масло. Часть готового продукта он оставил себе, а часть отправил поставщику подсолнечника. Из-за отравления скончались два человека. Предположительно, семечки были обработаны крысиным ядом. Сотрудники Минсельхоза и Роспотребнадзора проводят проверку торговых точек, куда могло попасть опасное для здоровья масло. О проведении проверки также сообщили в прокуратуре и в СКР.

Ульяновск, Служба информации РИА «Новый День»

Ульяновск. Другие новости 19.08.19

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