7 ульяновцев отравились подсолнечным маслом, один из них умер

В Ульяновске с кровотечением госпитализированы 7 человек, в том числе двое детей, после отравления, предположительно, подсолнечным маслом. Один из пострадавших сегодня скончался.

По данным минздрава Ульяновской области, отравившихся лечат в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи и областной детской клинической больнице. Пострадавшие связаны между собой родственными или служебными отношениями, отметили в ведомстве.

Пять взрослых и двое детей попали в больницу с кровотечениями различной локализации. В настоящее время один из взрослых пациентов находится в тяжелом состоянии, другого мужчину спасти не удалось.

По словам главы регионального минздрава Сергея Панченко, все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное «у одного и того же производителя». Министр добавил, что о массовом отравлении неизвестным веществом проинформированы правоохранительные органы.

Телеграм-канал Mash уточняет, что пострадавшие приобрели подсолнечное масло у местного предпринимателя на рынке. «Предположительно, семечки, из которых делали масло, были отравлены крысиным ядом», – говорится в сообщении.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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