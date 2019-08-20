В Ульяновске изъяли опасное для жизни подсолнечное масло

Чиновники в Ульяновской области утверждают, что все подсолнечное масло, которое стало причиной гибели двух человек, было изъято. В продажу опасный продукт не поступал.

В региональном Министерстве агропрома подтвердили, что пенсионер-любитель из Теренгульского района сбил 200 литров подсолнечного масла. Часть оставил себе, час передал дочери, которая раздала продукт знакомым и родственникам, передает «Интерфакс».

Предположительно, сельские власти знали о кустарном производстве, однако никак не реагировали. Губернатор области Сергей Морозов поручил проверить эту информацию.

По последним данным, в больнице из-за отравления маслом остается 11 человек. Им предстоит долгое лечение и реабилитация. Так как токсин, попавший в организм, быстро не выводится.

По словам врачей, в крови у отравившихся нашли следы кумарина – крысиного яда, который вызывает разжижение крови. Вероятно, отравляющим веществом были обработаны семечки, которые производитель купил у своего знакомого в Сызрани.

Ульяновск, Служба информации РИА «Новый День»

Ульяновск. Другие новости 20.08.19

Пассажиры ЮТэйра недовольны дорогими билетами на рейс «Москва-Курган», ФАС начала проверку. / Крым и Севастополь проваливают ФЦП. / «Угрозы нет»: 4 станции в России перестали передавать данные о радиации после аварии под Северодвинском. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»