Два человека скончались от отравления подсолнечным маслом, пострадавших могут быть десятки

Еще один человек скончался от острого отравления, предположительно, подсолнечным маслом, которое содержало крысиный яд. Ранее сообщалось, что пострадавших семеро, однако их может быть значительно больше. СКР и прокуратура проводят проверку.

Смерть двух человек от отравления подтвердили в пресс-службе управления СКР по Ульяновской области. В ведомстве сообщили, что проводят процессуальную проверку, в том числе проверяется и версия об отравлении пострадавших растительным маслом кустарного производства.

По данным источника издания ulpravda.ru, изготовил масло житель села Михайловка Тереньгульского района. После употребления в пищу самодельного продукта 3 августа умерла его жена. Масло мужчина дал дочери, которую также госпитализировали со всей семьей. Женщина продала опасный продукт своей коллеге, отец которой позже скончался в больнице.

В областном Минздраве сообщили о семи пострадавших, однако жертв может быть значительно больше. Местные СМИ пишут о 69 мигрантах, работающих в «Кошелевском посаде» Сызранского района. Их госпитализировали с похожими симптомами – кровотечениями различной локализации. И.о. главного врача тольяттинской городской больницы № 1 Леонид Разливинских предположил, что пострадавшие могли отравиться препаратом из группы дикумаринов, который используется в крысиных ядах.

Как сообщает телеграм-канал Mash, производитель масла закупил 200 мешков семечек в Сызрани. Часть готового продукта он оставил себе, а часть отправил поставщику подсолнечника. Сотрудники Минсельхоза и Роспотребнадзора проводят проверку торговых точек, куда могло попасть опасное для здоровья масла. О проведении проверки также сообщили в прокуратуре.

Сызрань, Служба информации РИА «Новый День»

Сызрань. Другие новости 16.08.19

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