В Греции рухнул вертолет с россиянами на борту

Частный вертолет потерпел крушение у греческого острова Порос. По предварительным данным, погибли три человека, среди них двое граждан России.

Вертолет Agusta A-109 вылетел из Галаты и направлялся в международный аэропорт Афин «Элефтериос Венизелос», передает РИА «Новости». На борту находились три человека – греческий пилот и два пассажира.

По всей видимости, вертолет задел линию электропередач и упал. Все три человека погибли, как потом выяснилось, пассажиры были гражданами России. Из-за аварии остров Порос остался без энергоснабжения.

Гибель россиян подтвердили в посольстве РФ в Афинах. «Посольство выражает соболезнования родным и близким жертв авиапроисшествия и оказывает необходимое консульское содействие», – говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

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