А321 аварийно сел в США из-за задымления: пострадали 7 человек (ФОТО)

Сильное задымление возникло на борту самолета А321 авиакомпании Hawaiian Airlines, выполнявшем рейс из Окленда (Калифорния) на Гавайские острова. Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Гонолулу. При аварийной посадке пострадали 7 пассажиров, сообщает издание Hawaii News Now. Все они были госпитализированы. На борту лайнера были 184 пассажира и 7 членов экипажа.

Инцидент произошел за 20 минут до окончания полета. Салон самолета начал заполнять едкий белый дым.

Едкий дым заполнил салон лайнера, фото: www.hawaiinewsnow.com

Пассажиры стали задыхаться, так как не смогли воспользоваться кислородными масками – по неизвестной причине они не выпали из верхней панели. Некоторые люди стали закрывать лицо влажными салфетками. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке. Пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам. В результате ЧП пострадали 7 человек. Они отравились дымом. Пострадавшие доставлены в больницу.

Источник задымления или возгорания пока установить не удалось. Он мог находиться как в салоне, так и багажном отделении лайнера.

Гонолулу, служба информации РИА «Новый День»

Гонолулу. Другие новости 23.08.19

Массово уволившихся хирургов в Нижнем Тагиле срочно заменили медиками из Екатеринбурга. / В Калифорнии при сходе вагона легкого метро пострадали почти 30 человек. / Таможня не дала ввезти в Россию разделочные доски с портретом Гитлера. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»