Шедшего «изгонять Путина» якутского шамана после задержания бросили в психушку

Задержанного якутского шамана Александра Габышева сегодня поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Об этом сообщает региональный минздрав.

В ведомстве уточнили, что Габышеву «будут проведены экспертные мероприятия». В частности, шаману предстоит пройти «психиатрическую диагностику». Процедура «основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни», отметили в минздраве. В случае выявления патологии врачи готовы оказать шаману квалифицированную медицинскую помощь, говорится в сообщении. «При необходимости могут быть привлечены социальные службы», – добавили в ведомстве.

Между тем в якутском психдиспансере не подтвердили информацию о госпитализации шамана. Об этом сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников со ссылкой на адвоката организации, который находится в психиатрической клинике. В медучреждении защитнику заявили, что Габышев к ним не поступал, и попросили направить адвокатский запрос, рассказал Прянишников, передает «Интерфакс». Соответствующий документ уже подготовлен и в ближайшее время будет передан в клинику.

Ранее сообщалось, что шамана этапировали из изолятора временного содержания в Улан-Удэ на родину в Якутск.

Габышева задержали накануне на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал», на границе Бурятии и Иркутской области. Вместе с отрядом сподвижников он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина» по «велению бога». Шаман ранее назвал президента РФ «порождением темных сил» и «злым духом». На момент задержания он прошел около 3 тысяч километров. Поход в Москву Габышев начал весной этого года. Правоохранители подозревают шамана в совершении преступления на территории Якутии. Что именно ему инкриминируют, ни ГУМВД по Якутии, ни местный СКР не уточняют.

Сегодня сторонники Габышева заявили, что продолжают поход в Москву и требуют его немедленного освобождения.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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