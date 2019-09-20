Якутский шаман Габышев рассказал, за что его будут судить: «Может, в тюрьму посадят»

Задержанный во время похода в Москву с целью «изгнания Путина» и помещенный в психиатрический диспансер в Якутске шаман Александр Габышев раскрыл причину своего задержания. По словам активиста, его заподозрили в экстремизме.

«[Судить] будут за терроризм, экстремизм, за призыв к свержению власти», – рассказал шаман своим сподвижникам по телефону. Запись разговора выложена в соцсетях. Габышев рассказал, что у него есть адвокат: «Будем судиться через адвоката».

Шаман также сообщил, что в настоящее время он находится в доме сестры в Якутске, к ее дому приставлена охрана. Он подтвердил, что его отправили в психбольницу, но ему удалось отпроситься домой на сутки до заседания суда, где, как ожидается, будет избрана мера пресечения. При этом шаман выразил уверенность, что во время следствия и суда его будут «держать в госпитале». В то же время он отметил, что врачи обещали не колоть его препаратами. «Но, как говорится, посмотрим. «Не верь, не бойся, не проси», я это помню», – добавил шаман.

Габышев также сообщил, что в полиции его «не били, не пытали». «Сказали, что боятся тронуть, потому что большое волнение по стране идет», – отметил шаман.

Габышев в ходе телефонного разговора предложил своим сторонникам остановить поход в Москву на время следствия, однако те не согласились. «Тогда идите, но чтоб тихо и спокойно во время суда. Я им (полиции – прим. ред.) условия поставил, чтобы вас никто не трогал, а я буду судиться цивилизованно», – сказал шаман.

Габышев считает, что это его «крест – пройти через суд, все испытания, как Христос». «Может, в тюрягу посадят», – предположил он.

В то же время телеграм-канал «Правозащита Открытки» сообщает, что в отношении шамана возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). В постановлении о мере пресечения Габышеву, опубликованном правозащитниками, говорится, что он попал под уголовное преследование из-за «призывов к насильственным действиям» в отношении президента РФ Владимира Путина.

По версии следствия, в период с 6 марта по 20 мая текущего года Габышев «находясь в неустановленном месте, обратился лично в устной форме к группе людей в общественном месте, то есть публично» c призывами к экстремизму. Психолого-лингвистическая экспертиза нашла в словах шамана призыв к насильственным действиям в отношении Путина, отмечается в документе.

Официального подтверждения информации о возбуждении дела против Габышева пока не поступало.

Как сообщал «Новый День», Габышева задержали ранним утром 19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал», на границе Бурятии и Иркутской области. Вместе с отрядом сподвижников он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина» по «велению бога». Шаман ранее назвал президента РФ «порождением темных сил» и «злым духом». На момент задержания он прошел около 3 тыс. километров. Поход в Москву Габышев начал весной этого года. Правоохранители подозревают шамана в совершении преступления на территории Якутии. Что именно ему инкриминируют, ни ГУМВД по Якутии, ни местный СКР не уточняют.

Сторонники Габышева сегодня заявили, что продолжают поход в Москву и требуют его освобождения. Сподвижники шамана анонсировали митинг в его поддержку в Якутске 21 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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