Сподвижники шамана, который шел «изгонять Путина», передумали идти в Москву после ультиматума силовиков

Сторонники якутского шамана Александра Габышева, продолжившие пеший поход в Москву после задержания своего лидера, сегодня утром решили прекратить акцию и разойтись. Это произошло после того, как их накануне остановили правоохранители на трассе «Байкал» в Иркутской области, доставили в отдел полиции и составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников в комментарии «Интерфаксу». Один из сподвижников шамана, Евгений Ростокин по прозвищу Ворон, в своем YouTube-канале сегодня утром заявил, что прекращает поход в столицу, поскольку не видит смысла его продолжать в отсутствие Габышева.

Другой участник отряда шамана, Алексей по прозвищу Легион, сообщил изданию Znak.com, что сторонники Габышева прекратили поход после общения, предположительно, с сотрудниками ФСБ. По словам Алексея, эти люди общались со сторонниками шамана в отделе полиции в городе Слюдянка Иркутской области, где им «доходчиво объяснили, что они идут против системы». «В случае, если не одумаемся, будем признаны террористами. Соответственно, с нами поступят как с террористами, и это только усугубит положение шамана», – рассказал участник группы, отметив, что перед ними поставили ультиматум и «дали время до утра, до 7:00». «После этого обещали штурм лагеря. Обсудив все в отряде, было принято решение прекратить движение и разойтись», – отметил активист.

В свою очередь, иркутский региональный полицейский главк сообщает, что накануне в полицию поступили сообщения от автомобилистов, следовавших по трассе «Байкал», и дорожников о том, что по проезжей части следуют граждане, подвергая опасности себя и окружающих и затрудняя проезд машинам. Их доставили в ОВД и привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. После профилактической беседы они были отпущены, сообщило ГУ МВД РФ по региону.

Напомним, якутский шаман Александр Габышев, который шел в Москву «изгонять Путина», был задержан 19 сентября в Бурятии. Позднее стало известно, что против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) из-за высказываний в адрес президента. Шамана этапировали в Якутск, где его поместили в психиатрическую клинику, а позже отпустили. Сейчас Габышев находится под подпиской о невыезде.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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