Задержанного якутского шамана этапировали на родину. Его сторонники продолжили поход в Москву (ФОТО)

Якутского шамана Александра Габышева, задержанного накануне на границе Бурятии и Иркутской области во время похода в Москву с целью «изгнать Путина», доставили в Якутск.

Информацию об этом подтвердил глава администрации главы Якутии Афанасий Владимиров, сообщает издание «Тайга.Инфо» со ссылкой на пресс-службу правительства республики. В то же время ни региональный главк МВД, ни республиканское управление Следственного комитета задержание шамана не комментируют. По-прежнему неизвестно, что вменяют якутскому шаману.

Владимиров при этом посоветовал журналистам переадресовать следственным органам вопросы по поводу преследования Габышева. Чиновник напомнил, что на сайте МВД Бурятии накануне была размещена информация о задержании Габышева по обвинению в совершении преступления на территории Якутии. «Вопросы касательно обвинения в совершении преступления Габышевым предлагаю адресовать органам следствия. В случае, если ему необходима медицинская или социальная помощь, мы готовы позаботиться о нем», – цитирует Владимирова издание news.ykt.ru.

Тем временем отряд задержанного шамана продолжил путь в Москву. Впереди идут двое сторонников Габышева с флагами, на которых написано «За возвращение свободы в России» и «Путь шамана». Об этом сообщил один из сподвижников шамана Виктор Егоров на YouTube-канале, на котором освещается поход Габышева.

[[Сторонники задержанного шамана продолжили поход в Москву, скриншот видео «Шаман и ворон!!!" / YouTube

По его словам, сейчас пеший отряд направляется в Иркутск. Активисты рассчитывают двигаться со скоростью 20 километров в день и тем самым выполнять тот норматив, который ставил Габышев, рассказал Егоров. Сторонники шамана теперь выдвигают требование его незамедлительного освобождения. «Сейчас, когда Саша-шаман, оказался под арестом, наша цель чуть-чуть подкорректирована: прежде всего мы хотим начать бороться за освобождение шамана-воина Александра Габышева», – заявил Егоров.

Напомним, якутского шамана задержали ранним утром 19 сентября в районе федеральной трассы «Байкал» на границе Бурятии и Иркутской области, где он разбил лагерь для ночевки. Его сторонники рассказал, что несколько десятков людей в масках с автоматами и дубинками окружили лагерь, после чего ворвались в палатку шамана, повалили его на землю и отволокли в машину. При этом правоохранители отказались представить документы и объяснить свои действия.

По неподтвержденным данным, Габышев задержан по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), сообщали телеграм-каналы.

Также сообщалось, что активиста поместили в изолятор временного содержания в Улан-Удэ.

Шаман уже почти 6 месяцев идет в Москву пешком. Он планирует дойти до столицы в 2021 году, чтобы, по его словам, «изгнать Путина из Кремля». По его мнению, президента РФ породили темные силы, с которыми под силу справиться только шаману. Габышев рассказывал, что поставил перед собой цель провести обряд изгнания злого духа – им он считает Владимира Путина.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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