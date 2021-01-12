«Из Якутска выйду на белом коне...» Шаман Габышев объявил о новом походе на Москву

Якутский шаман Александр Габышев анонсировал новый поход на Москву. Об этом он объявил в аудиобращении, опубликованном на YouTube-канале «Новости регионов».

Новый поход в российскую столицу Габышев наметил на март 2021 года. О цели акции шаман не сообщил.

Габышев отправится в Москву из Якутска. Основной отряд добровольцев присоединится к нему в Иркутске. Шаман собирается передвигаться на белом коне, а его соратники – на машинах.

«Из Якутска выйду на белом коне и пройду по земле предков, через вилюйские улусы, – сказал Габышев. По его словам, «остальные, наверное, [будут] на технике». «Поэтому будем передвигаться быстро. От Иркутска дойдем до Алтая – это место силы всей России. Потом через Сибирь и дойдем до Урала, а там до Москвы рукой подать», – поделился шаман своими планами.

Как сообщал «Новый День», в марте 2019 года Габышев, называющий себя шаманом-воином, начал поход в Москву для «изгнания» президента РФ Владимира Путина, которого он считает «порождением темных сил». В сентябре его задержала полиция по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и вернула в Якутск. Габышева отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой признали невменяемым. В октябре шаман заявил, что собирается продолжить поход на Москву, в декабре Габышева и двух его последователей оштрафовали за неповиновение полиции. Позже он анонсировал новый поход в российскую столицу в марте 2020 года, подчеркнув, что акция будет мирной.

12 мая 2020 года шаман был задержан дома у своей сестры и помещен в психиатрический диспансер. 2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. Заявление в суд подал психоневрологический диспансер, указав в нем, что мужчина страдает «переоценкой своей личности». Комиссия диспансера выдала заключение о том, что Габышев опасен для себя и окружающих.

22 июля шамана отпустили домой из психдиспансера.

Якутск, Наталья Петрова

Якутск. Другие новости 12.01.21

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