Пытавшегося «изгнать Путина» якутского шамана отправили на принудительное лечение в психбольницу

Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации якутского шамана Александра Габышева, намеревавшегося «изгнать Путина» из Кремля. Об этом сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Суд при этом не установил сроки госпитализации.

В иске врачи уверяли, что Габышев страдает «переоценкой своей личности», поскольку тот высказывал идеи «навредить правительству и свергнуть Путина». Ввиду этого он нуждается в принудительной госпитализации и лечении в республиканском психоневрологическом диспансере, говорилось в исковом заявлении.

Суд согласился с психиатрами и отправил шамана на принудительное лечение.

Ранее сегодня в поддержку Габышева выступила мэр Якутска Сардана Авксентева. Она написала в своем инстаграме, что «абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой». Она выразила опасение, что «в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой «переоценка личности» любого человека могут направить на принудительное лечение».

Габышев был задержан 12 мая дома у его сестры и помещен в психиатрический диспансер. 29 мая Габышев подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации, после чего медкомиссия выдала заключение, что тот якобы «опасен для себя и окружающих».

В марте 2019 года Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву для «изгнания» президента РФ Владимира Путина, которого он считает «порождением темных сил».

В сентябре Габышева задержали на границе Иркутской области и Бурятии. Против него было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Шамана этапировали в Якутск, где его поместили в психиатрическую клинику, а позже отпустили. По итогам психолого-психиатрическую экспертизу Габышев был признан невменяемым. Результаты экспертизы вызвали сомнение у его защиты.

В октябре Габышев заявил, что собирается продолжить поход на Москву. Он отметил, что его акция будет носить исключительно мирный характер. В декабре шамана и двух его последователей оштрафовали за неповиновение полиции.

Якутск, Наталья Петрова

Якутск. Другие новости 02.06.20

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