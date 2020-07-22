российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 июля 2020, 10:24 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

Шамана Габышева отпустили домой из психдиспансера

Фото: vk.com/shamanidet

Шамана Александра Габышева выписали из Якутского психоневрологического диспансера после того, как он туда был принудительно госпитализирован, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«После проведенной 21 июля по ходатайству защиты психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера якутский шаман Александр Габышев выписан из диспансера», – рассказал Прянишников, добавив, что на ситуацию, вероятно, повлияла огласка в СМИ.

«Без общественной поддержки и широкого освещения СМИ усилий защиты лечение могло длиться сколько угодно долго, тем более решение суда срок лечения не ограничивало», – отметил правозащитник. Он также сообщил, что рассмотрение апелляционной жалобы о признании незаконной недобровольную госпитализацию шамана состоится 5 августа, передает «Интерфакс».

Как писал «Новый День», год назад Габышев отправился в двухлетнее пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву. Его конечная цель – «изгнать» президента и «восстановить народовластие». Осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело по статье «экстремизм». Шамана неоднократно задерживали, из-за чего он прервал свой поход.

Экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в психиатрическую больницу в Якутске. Шамана сочли опасным для окружающих. 2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. 3 июля Верховный суд Якутии принял решение о проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы шаману.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 21.07.20

Счетная палата придет с проверкой в Центробанк и УК Фонда консолидации банковского сектора. / Госдума одобрила «гибридную занятость». / «Иное означало бы нарушение Конституции»: Госдума приняла поправки в закон об экстремизме. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Суд признал законной отправку в психбольницу шамана Габышева

Депутат Госдумы заступился за отправленного в психдиспансер шамана Габышева

Шедшего «изгонять Путина» якутского шамана снова задержали и оштрафовали

Якутский шаман, собравшийся «изгонять Путина», возобновил поход в Москву

Пытавшегося «изгнать Путина» якутского шамана отправили на принудительное лечение в психбольницу

В рубриках

Дальний Восток, Москва, Якутия, Центр России, Общество, Политика, Россия,