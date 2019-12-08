Якутский шаман, собравшийся «изгонять Путина», возобновил поход в Москву

Шаман Александр Габышев, намеревавшийся «изгнать Путина», возобновил поход на Москву из Якутска. Как сообщил координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, вместе с двумя спутниками он вышел сегодня в 5:00 по местному времени (23:00 7 декабря мск).

«У шамана те же цели и мотивы, и он идет. Правда. Цель у него та же. Он с пацанами пошел, идет», – сказал правозащитник в комментарии РБК. По его словам, подписка Габышева о невыезде уже истекла.

Как сообщалось ранее, Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента РФ Владимира Путина, которого шаман называет «порождением темных сил».

19 сентября Габышева задержали на границе Иркусткой области и Бурятии. Позднее стало известно, что против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) из-за высказываний в адрес президента. Шамана этапировали в Якутск, где его поместили в психиатрическую клинику, а позже отпустили. Позже его адвокаты сообщили, что Габышев по итогам психолого-психиатрическую экспертизу был признан невменяемым. Результаты экспертизы вызвали сомнение у защиты.

В октябре Габышев заявил, что собирается продолжить поход на Москву. Он отметил, что его акция будет носить исключительно мирный характер.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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