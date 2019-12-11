Шедшего «изгонять Путина» якутского шамана снова задержали и оштрафовали

Якутский городской суд сегодня оштрафовал на 1 тысячу рублей шамана Александра Габышева и двух его сторонников, возобновивших поход на Москву для «изгнания Путина». Об этом сообщает «Правозащита Открытки».

Шаман и его последователи оштрафованы по статье 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Согласно полицейскому протоколу, Габышев во время попытки вручения повестки к следователю вел себя вызывающе, вытащил меч, начал им размахивать и порвал сотруднику МВД форменную куртку.

В свою очередь, адвокат шамана Ольга Тимофеева со ссылкой на подзащитного рассказала, что полицейский потребовал от Габышева отдать ему меч, тот ответил, что оружие ритуальное, предназначено для общения с духами. В этот момент, как уверяет шаман, на него набросились полицейские и заломили руки. Форменная куртка одного из правоохранителей порвалась во время возникшей потасовки, отметилаТимофеева.

Шамана и его двух сторонников задержали накануне и доставили в отдел полиции для составления протокола.

По словам координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, сейчас Габышев находится дома. Он также сообщил, что активиста вызвали в Следственный комитет для опроса по поводу инцидента при задержании. Габышев должен явиться к следователю в 10:00 12 декабря.

Адвокат шамана Ольга Тимофеева уточнила в комментарии РИА «Новости», что в отношении Габышева идет доследственная проверка на предмет совершения насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).

Кроме того, по ее словам, суд по ходатайству следствия вновь избрал для Габышева меру пресечения в виде подписки о невыезде в рамках расследования дела по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности), добавляет «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», в минувшие выходные Габышев вместе с двумя спутниками возобновил поход на Москву из Якутска. Прянишников отмечал, что это стало возможным после того, как у шамана истекла подписка о невыезде.

Габышев, сназывающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Он заявлял, что целью его пути является «изгнание» президента РФ Владимира Путина, которого шаман называет «порождением темных сил».

19 сентября Габышева задержали на границе Иркутской области и Бурятии. Позднее стало известно, что против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) из-за высказываний в адрес главы государства. Шамана этапировали в Якутск, где его поместили в психиатрическую клинику, а позже отпустили. По словам его адвокатов, Габышев по итогам психолого-психиатрическую экспертизу был признан невменяемым. Результаты экспертизы вызвали сомнение у защиты.

В октябре Габышев объявил, что собирается продолжить поход на Москву. Шаман заверил, что его акция будет носить исключительно мирный характер.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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