«Пойдем мирно»: Якутский шаман, шедший «изгонять Путина», возобновляет поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход в Москву с целью «изгнать Путина». При этом он пообещал, что не прольется ни одна капля крови.

«План действий один – идти на Москву и закончить поход в 2021 году», – заявил Габышев в интервью изданию «Якутия.инфо». Он подчеркнул, что шествие носит мирный характер. «Ни один волос упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется», – заявил шаман.

По его словам, он «в полной мере почувствовал на себе возврат карательной медицины, позднего СССР». «Я не просто иду. Я поучаю людей не мстить, мстить грех. Прощать… Прощать людям, врагам своим – это все вера. Миролюбивая вера и они меня слушаются люди», – добавил он.

Габышев также сообщил, что собирает свой отряд. Поход в Москву он планирует возобновить с того места, где его в сентябре задержали правоохранители – на трассе «Байкал», на границе Бурятии и Иркутской области. «Долетим до той точки и доедем», – отметил он.

Как сообщал «Новый День», якутский шаман Александр Габышев, который шел в Москву «изгонять Путина», был задержан 19 сентября. Позднее стало известно, что против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) из-за высказываний в адрес президента. Шамана этапировали в Якутск, где его поместили в психиатрическую клинику, а позже отпустили. Позже его адвокаты сообщили, что Габышев по итогам психолого-психиатрическую экспертизу был признан невменяемым. Результаты экспертизы вызвали сомнение у защиты. Сейчас Габышев находится под подпиской о невыезде.

Его сторонники пытались продолжить поход, но в Иркутской области их остановили силовики и выдвинули ультиматум, после чего отряд принял решение прекратить движение и разойтись.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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