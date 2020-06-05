Суд признал законной отправку в психбольницу шамана Габышева

Якутский городской суд на заседании 5 июня признал законной принудительную госпитализацию шамана Александра Габышева. Таким образом, суд отклонил иск защиты активиста, которая требовала признать госпитализацию шамана незаконной и немедленно его освободить шамана. Об этом сообщается в телеграм-канале «Правозащиты Открытки».

Адвокат Габышева Ольга Тимофеева подавала ходатайство о назначении комплексной психолого-почерковедческой экспертизы, которая должна была определить психическое и психологическое состояние Габышева в момент подписания согласия о госпитализации 12 мая. Однако судья отказал в его удовлетворении.

Кроме того, суд отказал в вызове в качестве независимого психиатра, который мог бы дать оценку состояния Габышева, и в вызове врачей скорой помощи, которые доставляли его в психдиспансер.

Защита шамана уже заявила, что будет обжаловать сегодняшнее судебное решение вплоть до Европейского суда по правам человека.

Напомним, 12 мая шаман был задержан дома у его сестры и помещен в психиатрический диспансер.

2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации. В иске врачи уверяли, что Габышев страдает «переоценкой своей личности», поскольку тот высказывал идеи «навредить правительству и свергнуть Путина». Ввиду этого он нуждается в принудительной госпитализации и лечении в республиканском психоневрологическом диспансере, говорилось в исковом заявлении. Суд согласился с психиатрами и отправил шамана на принудительное лечение.

За шамана заступились мэр Якутска Сардана Авксентева и Депутат Госдумы от «Единой России» Борис Менделевич.

Мэр Якутска заявила, что «абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой». Градоначальник выразила опасение, что «в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой «переоценка личности» любого человека могут направить на принудительное лечение».

Борис Менделевич обратился в Минздрав РФ с просьбой проверить корректность медицинского заключения о принудительном помещении Габышева, напомнив о советской карательной психиатрии, из-за которой СССР был исключён из Всемирной психиатрической ассоциации.

В марте прошлого года Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву для «изгнания» президента РФ Владимира Путина, которого он считает «порождением темных сил». В сентябре он был задержан полицией. В октябре Габышев заявил, что собирается продолжить поход на Москву, в декабре шамана и двух его последователей оштрафовали за неповиновение полиции. Позже он анонсировал новый поход в российскую столицу в марте 2020 года, подчеркнув, что акция будет мирной.

Якутск, Наталья Петрова

Якутск. Другие новости 05.06.20

«Неясно, что нас ждет осенью». Вузам надо готовиться к продолжению онлайн-обучения – Голикова. / Министр МВД Колокольцев представил нового начальника полицейского главка Ямала. / Академик РАН рассказал о вреде режима самоизоляции: «Коммерческий интерес служит главным препятствием для отмены мер». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»