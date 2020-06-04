Депутат Госдумы заступился за отправленного в психдиспансер шамана Габышева

Депутат Госдумы Борис Менделевич обратился в Минздрав РФ с просьбой проверить корректность медицинского заключения о принудительном помещении в психдиспансер якутского шамана Александра Габышева. Парламентарий от «Единой России» в своем письме напомнил о советской карательной психиатрии, из-за которой СССР был исключён из Всемирной психиатрической ассоциации.

«Учитывая (...) серьезный общественный резонанс, прошу вас (...) поручить соответствующему профильному органу проверить корректность оценки психического состояния указанного пациента и обоснованность направления в суд документов о его недобровольной госпитализации», – цитирует «Интерфакс» письмо депутата, доктора медицинских наук, психиатра Менделевича министру Михаилу Мурашко.

В обращении парламентарий напомнил, что в России уже вспыхивали скандалы из-за судебных исков к врачам-психиатрам по поводу нарушений при недобровольной госпитализации. Звучащие в этой связи обвинения в карательности и избирательности «очень пагубны для отечественной психиатрии в частности и российской медицины в целом», уверен Менделевич.

Александр Габышев был направлен на принудительное лечение по решению Якутского городского суда. Заявление в суд подал психоневрологический диспансер, указав в нем, что мужчина страдает «переоценкой своей личности», отмечает агентство. Комиссия диспансера выдала заключение о том, что Габышев опасен для себя и окружающих.

Как сообщал «Новый День», в марте 2019 года Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву для «изгнания» президента РФ Владимира Путина, которого он считает «порождением темных сил». В сентябре он был задержан полицией. В октябре Габышев заявил, что собирается продолжить поход на Москву, в декабре шамана и двух его последователей оштрафовали за неповиновение полиции.

12 мая шаман был задержан дома у его сестры и помещен в психиатрический диспансер.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.06.20

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