Суд вновь отправил шамана Габышева в психбольницу

Городской суд Якутска во вторник удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации шамана Александра Габышева. Таким образом, якутский шаман во второй раз госпитализирован в психбольницу. Об этом сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

По его словам, защита шамана приобщила к материалам дела заключение независимого специалиста-психиатра и заявила ходатайство о вызове этого специалиста из Москвы и о проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы, однако суд отказал.

Добавим, что якутский психдиспансер, обосновывая свое требование о принудительной госпитализации Габышева, заявил, что шаман снова начал делать «громкие заявления в средствах массовой информации».

Защита будет обжаловать сегодняшнее решение суда, пишет телеграм-канал «Правозащита Открытки».

Напомним, в январе шаман заявил, что готовит новый поход на Москву в марте текущего года. По его словам, он отправится в Москву из Якутска. Основной отряд добровольцев присоединится к нему в Иркутске. Шаман собирается передвигаться на белом коне, а его соратники – на автомобилях.

Спустя две недели домой к Габышеву в Якутске пришли сотрудники полиции и вновь увезли в психоневрологический диспансер. Позже в Якутском республиканском психдиспансере заявили, что Габышева принудительно доставили в медучреждение из-за отказа от лечения.

Как сообщал «Новый День», в марте 2019 года Габышев, называющий себя шаманом-воином, начал поход в Москву для «изгнания» президента РФ Владимира Путина, которого он считает «порождением темных сил». В сентябре его задержала полиция по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и вернула в Якутск. Габышева отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой признали невменяемым. В октябре шаман заявил, что собирается продолжить поход на Москву, в декабре Габышева и двух его последователей оштрафовали за неповиновение полиции. Позже он анонсировал новый поход в российскую столицу в марте 2020 года, подчеркнув, что акция будет мирной.

12 мая 2020 года шаман был задержан дома у своей сестры и помещен в психиатрический диспансер. 2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психдиспансера о принудительном лечении Габышева. Заявление в суд подал психоневрологический диспансер, указав в нем, что мужчина страдает «переоценкой своей личности». Комиссия диспансера выдала заключение о том, что Габышев опасен для себя и окружающих. 22 июля шамана отпустили домой из психдиспансера.

Якутск, Наталья Петрова

Якутск. Другие новости 02.02.21

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