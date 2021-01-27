Якутского шамана, заявившего о новом походе на Москву, снова увезли в психбольницу

Полицейские увезли в психдиспансер якутского шамана Александра Габышева, который две недели назад объявил о новом походе на Москву. Напомним, акцию он запланировал на март 2021 года. Ее цель шаман не раскрыл. Ранее сегодня сообщалось, что домой к шаману пришли правоохранители.

О том, что Габышев вновь попал в психбольницу, сообщила «Правозащита Открытки». «Нам удалось связаться с участковым инспектором полиции, который прибыл к Александру Габышеву в составе группы правоохранителей. Александра увезли в психоневрологический диспансер», – говорится в сообщении правозащитников.

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников допустил, что шамана могли увезти в психдиспансер из-за того, что он не явился туда для отметки. «Возможно, это могли использовать как повод. Но реальным основанием считаю его объявление о возобновлении похода», – цитирует активиста «Интерфакс». Правозащитник напомнил, что все предыдущие ситуации, при которых Габышева отправляли в психдиспансер были связаны с его походом в российскую столицу.

Адвокат шамана Ольга Тимофеева подтвердила информацию, что Габышева увезли психоневрологический диспансер. По ее словам, причины выясняются.

Как сообщал «Новый День», в марте 2019 года Габышев, называющий себя шаманом-воином, начал поход в Москву для «изгнания» президента РФ Владимира Путина, которого он считает «порождением темных сил». В сентябре его задержала полиция по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и вернула в Якутск. Габышева отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой признали невменяемым. В октябре шаман заявил, что собирается продолжить поход на Москву, в декабре Габышева и двух его последователей оштрафовали за неповиновение полиции. Позже он анонсировал новый поход в российскую столицу в марте 2020 года, подчеркнув, что акция будет мирной.

12 мая 2020 года шаман был задержан дома у своей сестры и помещен в психиатрический диспансер. 2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. Заявление в суд подал психоневрологический диспансер, указав в нем, что мужчина страдает «переоценкой своей личности». Комиссия диспансера выдала заключение о том, что Габышев опасен для себя и окружающих. 22 июля шамана отпустили домой из психдиспансера.

Спустя полгода шаман заявил, что готовит новый поход на Москву в марте текущего года. По его словам, он отправится в Москву из Якутска. Основной отряд добровольцев присоединится к нему в Иркутске. Шаман собирается передвигаться на белом коне, а его соратники – на машинах.

Якутск, Наталья Петрова

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