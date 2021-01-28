Шамана Габышева снова принудительно лечат в психбольнице

Якутского шамана Александра Габышева, объявившего о подготовке нового похода на Москву, принудительно госпитализировали в Якутский республиканский психдиспансер из-за отказа от лечения. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

«Сейчас пациент находится в диспансере под наблюдением врачей», – говорится в пресс-релизе.

Накануне домой к шаману в Якутске пришли сотрудники полиции и вновь увезли в психоневрологический диспансер.

Как отметили в психдиспансере, в июле прошлого года перед выпиской врачебная комиссия заключила, что Габышев «нуждается в активном диспансерном наблюдении». С конца июля, то есть с момента выписки состояние Габышева было стабильным, он принимал лекарства. В середине декабря он заявил на приеме, что отказывается от лечения, а в январе не пришел на очередной прием в поликлинику. Лечащий врач пыталась связаться с ним по телефону, но на звонки он не отвечал. Родственники подтвердили врачу, что Габышев «категорически отказывается разговаривать».

«В случае неявки пациента, нуждающегося в активном диспансером наблюдении и отказе его от дальнейшего лечения, медицинская организация обязана принять меры по осмотру пациента. В этом случае врачи выезжают к пациенту домой, если пациент не открывает двери и категорически отказывается каким-то образом общаться, привлекаются сотрудники полиции», – сообщили в медучреждении, сославшись на ч. 3 ст. 30 федерального закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Согласно этой статье, полицейские обязаны оказывать содействие медработникам и обеспечивать безопасные условия для доступа к госпитализируемому лицу и его осмотра.

Как сообщал «Новый День», в марте 2019 года Габышев, называющий себя шаманом-воином, начал поход в Москву для «изгнания» президента РФ Владимира Путина, которого он считает «порождением темных сил». В сентябре его задержала полиция по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и вернула в Якутск. Габышева отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой признали невменяемым. В октябре шаман заявил, что собирается продолжить поход на Москву, в декабре Габышева и двух его последователей оштрафовали за неповиновение полиции. Позже он анонсировал новый поход в российскую столицу в марте 2020 года, подчеркнув, что акция будет мирной.

12 мая 2020 года шаман был задержан дома у своей сестры и помещен в психиатрический диспансер. 2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психдиспансера о принудительном лечении Габышева. Заявление в суд подал психоневрологический диспансер, указав в нем, что мужчина страдает «переоценкой своей личности». Комиссия диспансера выдала заключение о том, что Габышев опасен для себя и окружающих. 22 июля шамана отпустили домой из психдиспансера.

Спустя полгода шаман заявил, что готовит новый поход на Москву в марте текущего года. По его словам, он отправится в Москву из Якутска. Основной отряд добровольцев присоединится к нему в Иркутске. Шаман собирается передвигаться на белом коне, а его соратники – на автомобилях.

Якутск, Наталья Петрова

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