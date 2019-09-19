«Повалили на землю и поволокли в машину»: задержан шедший в Москву «изгонять Путина» якутский шаман

Правоохранители задержали жителя Якутска Александра Габышева, провозгласившего себя шаманом-воином и шедшего пешком в Москву «изгонять Путина».

Шамана схватили ранним утром в районе федеральной трассы «Байкал» на границе Бурятии и Иркутской области, где он разбил лагерь для ночевки. Один из его сторонников Виктор Егоров, находившийся вместе с Габышевым в лагере, сообщил в ютуб-канале шамана, что несколько десятков людей в масках с автоматами и дубинками окружили лагерь, после чего ворвались в палатку шамана, «повалили его на землю и поволокли в машину». При этом правоохранители отказались представить документы и объяснить свои действия, добавил активист. По его словам, никто из остальных людей, находившихся в лагере, не пострадал.

Позже УМВД РФ по Бурятии сообщило о задержании на 202 км федеральной трассы М-53 «Байкал», где сегодня силовики схватили якутского шамана, мужчины 1958 года рождения, «находящегося в розыске за совершение преступления» в Якутии. Однако имя задержанного и за что его привлекают к уголовной ответственности, ведомство не уточнило. «Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий», – отмечалось в сообщении. Между тем, источник издания «Тайга.Инфо» сообщил, что речь идет именно о Габышеве. Он отказался называть статью, по которой возбуждено уголовное дело против шамана. В Следственном комитете ситуацию с задержанием шамана пока не комментируют.

По некоторым данным, Габышев задержан по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). Об этом сообщается в телеграм-канале «Эшник». В то же время издание Znak.com сообщает, что в отношении Габышева может быть возбуждено дело по ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

Стоит отметить, что практически одновременно с задержанием шамана глава Бурятии Алексей Цыденов разместил в своем Facebook запись: «По-моему, всем нам надо немного притормозить». Что под этим имелось ввиду, он не уточнил. Однако в ряде СМИ и в соцсетях этот пост увязали с задержанием шамана.

Габышев уже почти 6 месяцев идет в Москву пешком. С собой у шамана тележка, на которой он везет юрту, печку, одежду и продовольствие. Шаман планирует дойти до столицы в 2021 году, чтобы, по его словам, «изгнать Путина из Кремля». По его мнению, президента РФ породили темные силы, с которыми под силу справиться только шаману. Габышев, с его слов, поставил перед собой цель провести обряд изгнания злого духа, которым считает Владимира Путина.

Ранее в Улан-Удэ силовики задержали двух сторонников Габышева Дмитрия Баирова и Петра Дондукова. Их освобождения требовали на стихийном митинге в Улан-Удэ 9 сентября. Протестующие сначала призывали освободить задержанных, а затем потребовали отменить итоги выборов мэра и горосовета Улан-Удэ. В ночь на 12 сентября сидевших в автобусе активистов штурмовали правоохранители. По свидетельству очевидцев, силовики применили дымовую шашку. Однако в МВД по Бурятии заявили, что протестующие сами использовали перцовый газ и в результате сотрудник Росгвардии получил ожог роговицы. СК РФ возбудил дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении 29-летнего Дмитрия Хараева. Вину он не признал.

Накануне суд в Улан-Удэ арестовал на 10 суток сторонника шамана и экс-главу штаба оппозиционера Алексея Навального Петра Дондукова, обвинив его в повторном нарушении правил проведения митинга.

Москва, Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Улан-Удэ. Другие новости 19.09.19

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